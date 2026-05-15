Первым объектом межвузовского кампуса в Тюмени станет гостиница

ТЮМЕНЬ, 15 мая — РИА Новости. Гостиница для преподавателей станет первым из десяти объектов будущего межуниверситетского кампуса в Тюмени, она готова уже на 82%, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Реализация проекта обсуждалась на совещании, которое провёл первый заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Первый объект межуниверситетского кампуса мирового уровня готов на 82%. Строительство мы начали в 2024 году. Это гостиница для преподавателей. На данный момент возведены все монолитные конструкции, выполнена кладка внешних и внутренних стен. Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж отопительных приборов, завершается сборка фасадных конструкций, разводка внутренних инженерных сетей", - сообщил Моор по итогам совещания в своем канале на платформе "Макс".
В ближайшее время на площадке начнется благоустройство территории. На очереди второй этап, которым предусмотрено возведение ещё девяти объектов. Моор отметил, что проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.
Кампус в регионе строят по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Ранее сообщалось, что гостиничный комплекс для преподавателей рассчитан на 120 мест, в планах также четыре гостиницы для студентов, учебно-лабораторный корпус, технопарк, центр поддержки и развития талантливых детей и молодежи, спорткомплекс и конгресс-центр. Полностью кампус построят в 2028 году.