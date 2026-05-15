Первым объектом межвузовского кампуса в Тюмени станет гостиница

ТЮМЕНЬ, 15 мая — РИА Новости. Гостиница для преподавателей станет первым из десяти объектов будущего межуниверситетского кампуса в Тюмени, она готова уже на 82%, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Реализация проекта обсуждалась на совещании, которое провёл первый заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Первый объект межуниверситетского кампуса мирового уровня готов на 82%. Строительство мы начали в 2024 году. Это гостиница для преподавателей. На данный момент возведены все монолитные конструкции, выполнена кладка внешних и внутренних стен. Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж отопительных приборов, завершается сборка фасадных конструкций, разводка внутренних инженерных сетей", - сообщил Моор по итогам совещания в своем канале на платформе "Макс".

В ближайшее время на площадке начнется благоустройство территории. На очереди второй этап, которым предусмотрено возведение ещё девяти объектов. Моор отметил, что проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.