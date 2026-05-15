ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что граница с Белоруссией стала непроходимой для нелегальных мигрантов.
"Мы достигли того, о чем можно было только мечтать. В первом квартале 2026 года никому не удалось нелегально перейти границу между Польшей и Белоруссией, ноль нелегальных переходов", - сказал Туск журналистам.
При этом он отметил, что миграционное давление на границе не снизилось.
"Это не потому, что снизилось миграционное на границе. В 2023 году было зафиксировано 12 тысяч нелегальных переходов белорусско-польской границы и 26 тысяч попыток. В 2025 году таких попыток было почти 30 тысяч, то есть больше, чем в 2023. Но удачных попыток было 1700", - сказал премьер.
Он отметил, что в последние годы Польша провела ряд мероприятий для усиления своей границы с Белоруссией.
"Мы выстроили систему, благодаря которой польская восточная граница стала лучше всего охраняемой частью границы Европейского союза", - сказал Туск.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор нелегалы ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.