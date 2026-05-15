Названы популярные блюда у россиян по системе "все включено" в Анталье

Краткий пересказ от РИА ИИ Морские продукты стали главным предпочтением у российских туристов на отдыхе в турецких курортных отелях с системой «все включено».

АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Морские продукты стали главным предпочтением у российских туристов на отдыхе в турецких курортных отелях с системой "все включено", сообщил РИА Новости владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

"Российские туристы особенно активно интересуются морепродуктами, рыбой и блюдами средиземноморской кухни", - сообщил Бильгинер.

По его словам, в последние годы отели Антальи заметно расширили ассортимент блюд из морепродуктов в рамках концепции "все включено" именно из-за высокого спроса со стороны гостей из России

Собеседник агентства отметил, что туристы чаще выбирают креветки, кальмаров, мидии, сибас и дорадо, тогда как традиционные мясные блюда постепенно отходят на второй план.

Бильгинер рассказал, что многие гостиницы на побережье начали организовывать специальные рыбные вечера и тематические ужины с блюдами турецкой и средиземноморской кухни. По его словам, подобные форматы особенно востребованы у семейных туристов и гостей, отдыхающих в пятизвездочных отелях.

Владелец отеля также отметил, что интерес россиян к гастрономическому туризму в Турции продолжает расти.