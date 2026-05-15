В Турции впервые за три года начало увеличиваться число россиян с ВНЖ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число россиян с видом на жительство в Турции впервые с весны 2023 года начало увеличиваться.
- По состоянию на 7 мая 2024 года число россиян с ВНЖ в Турции составило более 75,5 тысяч человек.
- Увеличились сроки выдаваемого ВНЖ: теперь россиянам чаще удается получить ВНЖ на два года.
СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Число россиян с видом на жительство впервые с весны 2023 года начало увеличиваться в Турции наряду с сообщениями об уменьшении числа отказов заявителям, выяснило РИА Новости.
С весны 2023 года число россиян с ВНЖ неуклонно снижалось – именно тогда власти ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. К началу 2024 года в Турции проживали уже менее 100 тысяч россиян с ВНЖ.
К весне текущего года, в частности, еще 24 апреля число россиян с ВНЖ составляло чуть более 74 тысяч.
К 7 мая, следует из официальных данных, россиян с ВНЖ в Турции стало больше на 2%, а именно - более 75,5 тысяч. Тем не менее россияне остаются на пятой строчке после граждан Туркмении, Азербайджана, Сирии и Ирана.
Большинство россиян – более 33 тысяч – обладают краткосрочным "туристическим" ВНЖ, выдаваемыми при наличии контракта на аренду квартиры и ряда других документов, еще более 17 тысяч – "семейным" ВНЖ, получить который могут члены семьи работающего иностранца. В топ-10 обладателей студенческого ВНЖ россияне отсутствуют.
Как рассказали РИА Новости юристы, помогающие оформить заявки на получение ВНЖ, с этой весны увеличилось число одобрений заявок россиян. Увеличены и сроки выдаваемого ВНЖ – если в 2024-2025 годах нередко выдавались одобрения лишь на полгода-год, то теперь, в частности, в Анталье россиянам все чаще удается получить ВНЖ на два года.