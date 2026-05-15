Си Цзиньпин во время прогулки с Трампом пообещал ему семена роз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп прогулялись по саду Чжуннаньхай.
- Трамп высоко оценил вид роз в саду.
- Си Цзиньпин пообещал Трампу отправить ему семена роз.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время прогулки с президентом США Дональдом Трампом в Пекине пообещал отправить ему семена роз, следует из сообщения пресс-пула Белого дома.
По данным пула, журналисты впервые с начала дня увидели Трампа, когда он вместе с Си Цзиньпином вошел в сад Чжуннаньхай. Председатель КНР беседовал с американским лидером, а Трамп осматривал сад.
Затем неназванный представитель китайской стороны отвел журналистов дальше от места прогулки, объяснив это тем, что Трамп и Си Цзиньпин хотят провести частную беседу. После разговора, который длился не менее десяти минут и проходил вне поля зрения пула, лидеры продолжили прогулку.
Во время прогулки Трамп обратил внимание на розы и высоко оценил их вид. "Это самые красивые розы, которые кто-либо когда-либо видел", - сказал американский президент.
Позднее, когда лидеры находились в украшенном павильоне, Си Цзиньпин рассказал Трампу об истории комплекса и через переводчика сообщил, что отправит ему семена роз.
Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом
Вчера, 07:11