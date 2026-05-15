Си Цзиньпин во время прогулки с Трампом пообещал ему семена роз
07:16 15.05.2026 (обновлено: 10:56 15.05.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп беседует с председателем КНР Си Цзиньпином в саду Чжуннаньхай в Пекине. 15 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп прогулялись по саду Чжуннаньхай.
  • Трамп высоко оценил вид роз в саду.
  • Си Цзиньпин пообещал Трампу отправить ему семена роз.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время прогулки с президентом США Дональдом Трампом в Пекине пообещал отправить ему семена роз, следует из сообщения пресс-пула Белого дома.
По данным пула, журналисты впервые с начала дня увидели Трампа, когда он вместе с Си Цзиньпином вошел в сад Чжуннаньхай. Председатель КНР беседовал с американским лидером, а Трамп осматривал сад.
Затем неназванный представитель китайской стороны отвел журналистов дальше от места прогулки, объяснив это тем, что Трамп и Си Цзиньпин хотят провести частную беседу. После разговора, который длился не менее десяти минут и проходил вне поля зрения пула, лидеры продолжили прогулку.
Во время прогулки Трамп обратил внимание на розы и высоко оценил их вид. "Это самые красивые розы, которые кто-либо когда-либо видел", - сказал американский президент.
Позднее, когда лидеры находились в украшенном павильоне, Си Цзиньпин рассказал Трампу об истории комплекса и через переводчика сообщил, что отправит ему семена роз.
