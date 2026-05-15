© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп беседует с председателем КНР Си Цзиньпином в саду Чжуннаньхай в Пекине. 15 мая 2026

Си Цзиньпин во время прогулки с Трампом пообещал ему семена роз

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время прогулки с президентом США Дональдом Трампом в Пекине пообещал отправить ему семена роз, следует из сообщения пресс-пула Белого дома.

По данным пула, журналисты впервые с начала дня увидели Трампа , когда он вместе с Си Цзиньпином вошел в сад Чжуннаньхай. Председатель КНР беседовал с американским лидером, а Трамп осматривал сад.

Затем неназванный представитель китайской стороны отвел журналистов дальше от места прогулки, объяснив это тем, что Трамп и Си Цзиньпин хотят провести частную беседу. После разговора, который длился не менее десяти минут и проходил вне поля зрения пула, лидеры продолжили прогулку.

Во время прогулки Трамп обратил внимание на розы и высоко оценил их вид. "Это самые красивые розы, которые кто-либо когда-либо видел", - сказал американский президент.