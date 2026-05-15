Си Цзиньпин и Трамп проводят встречу в узком составе - РИА Новости, 15.05.2026
06:22 15.05.2026 (обновлено: 06:37 15.05.2026)
Си Цзиньпин и Трамп проводят встречу в узком составе

Си Цзиньпин и Трамп проводят встречу в узком составе в резиденции "Чжуннаньхай"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп проводят встречу в узком составе.
  • Встреча проходит в резиденции китайского лидера «Чжуннаньхай» в центре Пекина.
ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в пятницу проводят встречу в узком составе в резиденции китайского лидера "Чжуннаньхай" в центре Пекина, сообщает Центральное телевидение Китая.
Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом.
Резиденция "Чжуннаньхай" - один из сохранившихся с древности дворцово-парковых комплексов в центральной части Пекина. Комплекс является закрытой территорией общей площадью около 1 миллиона квадратных метров. Застройка территории резиденции началась в X-XIII веках и в основном была завершена в период правления маньчжурской династии Цин (1644-1911).
Китай хочет покупать нефть из США, заявил Трамп
