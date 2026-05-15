Овчинский: Москва и "Дом.РФ" совместно займутся цифровизацией стройотрасли

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Департамент градостроительной политики Москвы и "ДОМ.РФ" договорились о сотрудничестве в вопросах цифровизации строительства.

Как сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, стороны в рамках заключенного соглашения сосредоточатся на внедрении в строительную отрасль искусственного интеллекта и развитии технологий информационного моделирования (ТИМ). По его словам, отрасль сейчас переходит от точечной цифровизации к созданию единой технологической среды, и сотрудничество властей Москвы и компании "ДОМ.РФ" поможет быстрее внедрять решения, сокращающие срок подготовки документации, снижающие количество ошибок и повышающие прозрачность процессов.

"Для нас это возможность не только развивать собственные цифровые инструменты, но и формировать единые подходы для всей отрасли. Такой формат сотрудничества поможет ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в строительстве и сделать их более доступными для участников рынка", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении отмечается, что за последние годы в Москве накоплен большой опыт применения искусственного интеллекта и ТИМ на разных этапах реализации проектов. Теперь эти решения смогут развиваться в партнерстве с "ДОМ.РФ", а лучшие практики – масштабироваться, что должно позволить отрасли перейти к более точному и предсказуемому строительному циклу, подчеркивается в пресс-релизе.