17:38 15.05.2026

Сколько тратили на себя русские цари и императрицы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует современную реплику Большой императорской короны Российской империи (оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации) на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Роскошь русского царского двора всегда шокировала приезжих иностранцев — настолько много денег тратили на себя цари и императоры.
Во сколько казне обходились их причуды?

Соколы за четыре миллиарда

Алексей Михайлович Романов — второй русский царь из династии Романовых, считался большим любителем соколиной охоты.
На царских соколиных дворах в то время содержалось не менее трех тысяч птиц. За ними следили сокольничие, в штате их было около 100 человек разных рангов, с жалованием от 6 до 60 рублей в год. При этом средняя зарплата в те времена составляла три копейки в день.
За давностью лет точно перевести их в современное выражение практически невозможно. Предположительно, Алексей Михайлович тратил только на соколов 4,7 миллиарда современных рублей в год.

"Свадьба шутов"

Невиданных масштабов достигли траты при императрице Анне Иоанновне.
На содержание царского двора уходило 260 тысяч рублей — 1,5 миллиарда в современном эквиваленте. На конюшни герцога Бирона — еще 100 тысяч рублей — 600 миллионов на наши деньги. На мелкие личные нужды императрицы ежегодно уходило 42,5 тысячи рублей — что в современных деньгах равно 255 миллионам.
Одной из самых больших и знаменитых трат императрицы стала свадьба шутов в ледяном доме. Для этих целей был построен большой ледовый городок со слонами у входа, из хоботов которых фонтаном струилась горящая нефть. "Шутовская свадьба" обошлась в 30 тысяч рублей — 180 миллионов на наши деньги.

Дворцы, достойные императриц

Большой Екатерининский дворец, построенный по заказу императрицы Екатерины Первой, является одной из самых значительных трат российских монархов.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Большой Екатерининский дворец в Александровском парке Государственного музея-заповедника "Царское Село" в Пушкине
Несмотря на то, что дворец был заложен еще в 1717 году, основное строительство шло уже при императрице Елизавете Петровне. Здание обошлось казне в 1,6 миллиона рублей. На наши деньги это около 9,6 миллиарда.

Пять тысяч бриллиантов

Одним из самых грандиозных праздников в российской истории считается коронация императрицы Екатерины Второй.
Торжества длились более трех месяцев. Во время самой коронации в Москве было роздано народу более 19 тонн серебра. На улицах выставили жареных быков, всех желающих поили вином. Проходили маскарады с участием карликов, гигантов и шутов.
Одна только большая императорская корона была украшена почти пятью тысячами бриллиантов общим весом 2 858 карат, благородной шпинелью и 72 индийскими жемчужинами. Это обошлось казне в два миллиона рублей. В современных деньгах — восемь миллиардов.

Зарплата для императора

А вот сын Екатерины Второй — Павел I — стал первым императором, посадившим царскую семью на "зарплату". До него великие князья, цари, а затем и императоры при необходимости просто брали из казны необходимую сумму.
Павел I справедливо рассудил, что это слишком расточительно, и 17 ноября 1796 года подписал указ "Об ежегодном отпуске денег Императорской фамилии". С этого момента суммы, выдававшиеся Павлу I и его многочисленным родственникам, стали строго регламентированы.
Император с супругой получали по 500 тысяч рублей в год. Монаршим детям выделялись суммы в зависимости от старшинства. Наследник престола Александр I, впоследствии возглавивший заговор против своего отца, имел в год 200 тысяч рублей, его жене предоставлялись 100 тысяч.
Остальным сыновьям, согласно указу, выдавалось по 100 тысяч, а их супругам — по 70 тысяч рублей в год. Меньше всех получали дочери императора — по 60 тысяч.

Тайный указ о сокращении "зарплаты"

Впоследствии снизить размер содержания императорской семьи решил и Александр III. Причем, опасаясь противодействия, подготовил новый документ втайне от семьи.
© РИА Новости / РИА Новости | Император Александр III
Себе и императрице Александр III определил по 200 тысяч рублей в год. Наследникам полагалось 100 тысяч рублей, а их детям — 20 тысяч. В целом Александр III сократил доходы семьи почти в три раза. Лишь приданое дочерям осталось на высоком уровне — миллион рублей.
Больше зарплата императорской семьи вплоть до правления Николая II не менялась. Только в 1906 году Государственная дума ограничила содержание Министерства императорского двора суммой в 16 миллионов рублей в год, что, впрочем, всех устроило.
 
 
 
