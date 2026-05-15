Сколько тратили на себя русские цари и императрицы

Посетительница фотографирует современную реплику Большой императорской короны Российской империи (оригинал короны хранится в Алмазном фонде Российской Федерации) на выставке "Российская империя", приуроченной к 300-летию провозглашения России империей, в Государственном историческом музее.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Роскошь русского царского двора всегда шокировала приезжих иностранцев — настолько много денег тратили на себя цари и императоры.

Во сколько казне обходились их причуды?

Соколы за четыре миллиарда

Алексей Михайлович Романов — второй русский царь из династии Романовых, считался большим любителем соколиной охоты.

На царских соколиных дворах в то время содержалось не менее трех тысяч птиц. За ними следили сокольничие, в штате их было около 100 человек разных рангов, с жалованием от 6 до 60 рублей в год. При этом средняя зарплата в те времена составляла три копейки в день.

За давностью лет точно перевести их в современное выражение практически невозможно. Предположительно, Алексей Михайлович тратил только на соколов 4,7 миллиарда современных рублей в год.

"Свадьба шутов"

Невиданных масштабов достигли траты при императрице Анне Иоанновне.

На содержание царского двора уходило 260 тысяч рублей — 1,5 миллиарда в современном эквиваленте. На конюшни герцога Бирона — еще 100 тысяч рублей — 600 миллионов на наши деньги. На мелкие личные нужды императрицы ежегодно уходило 42,5 тысячи рублей — что в современных деньгах равно 255 миллионам.

Одной из самых больших и знаменитых трат императрицы стала свадьба шутов в ледяном доме. Для этих целей был построен большой ледовый городок со слонами у входа, из хоботов которых фонтаном струилась горящая нефть. "Шутовская свадьба" обошлась в 30 тысяч рублей — 180 миллионов на наши деньги.

Дворцы, достойные императриц

Большой Екатерининский дворец, построенный по заказу императрицы Екатерины Первой, является одной из самых значительных трат российских монархов.

Несмотря на то, что дворец был заложен еще в 1717 году, основное строительство шло уже при императрице Елизавете Петровне. Здание обошлось казне в 1,6 миллиона рублей. На наши деньги это около 9,6 миллиарда.

Пять тысяч бриллиантов

Одним из самых грандиозных праздников в российской истории считается коронация императрицы Екатерины Второй.

Торжества длились более трех месяцев. Во время самой коронации в Москве было роздано народу более 19 тонн серебра. На улицах выставили жареных быков, всех желающих поили вином. Проходили маскарады с участием карликов, гигантов и шутов.

Одна только большая императорская корона была украшена почти пятью тысячами бриллиантов общим весом 2 858 карат, благородной шпинелью и 72 индийскими жемчужинами. Это обошлось казне в два миллиона рублей. В современных деньгах — восемь миллиардов.

Зарплата для императора

А вот сын Екатерины Второй — Павел I — стал первым императором, посадившим царскую семью на "зарплату". До него великие князья, цари, а затем и императоры при необходимости просто брали из казны необходимую сумму.

Павел I справедливо рассудил, что это слишком расточительно , и 17 ноября 1796 года подписал указ "Об ежегодном отпуске денег Императорской фамилии". С этого момента суммы, выдававшиеся Павлу I и его многочисленным родственникам, стали строго регламентированы.

Император с супругой получали по 500 тысяч рублей в год. Монаршим детям выделялись суммы в зависимости от старшинства. Наследник престола Александр I, впоследствии возглавивший заговор против своего отца, имел в год 200 тысяч рублей, его жене предоставлялись 100 тысяч.

Остальным сыновьям, согласно указу, выдавалось по 100 тысяч, а их супругам — по 70 тысяч рублей в год. Меньше всех получали дочери императора — по 60 тысяч.

Тайный указ о сокращении "зарплаты"

Впоследствии снизить размер содержания императорской семьи решил и Александр III. Причем, опасаясь противодействия, подготовил новый документ втайне от семьи.

Себе и императрице Александр III определил по 200 тысяч рублей в год. Наследникам полагалось 100 тысяч рублей, а их детям — 20 тысяч. В целом Александр III сократил доходы семьи почти в три раза. Лишь приданое дочерям осталось на высоком уровне — миллион рублей.