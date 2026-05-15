ЦАХАЛ объявила прибрежный район у границы с Ливаном закрытой зоной

22:40 15.05.2026 (обновлено: 22:45 15.05.2026)
ЦАХАЛ объявила прибрежный район у границы с Ливаном закрытой военной зоной

Израильские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила прибрежный район у границы с Ливаном закрытой военной зоной.
  • Вход в закрытую зону строго запрещен, ЦАХАЛ сохраняет готовность защищать эту территорию.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила прибрежный район у границы с Ливаном закрытой военной зоной, заявив о готовности защищать эту территорию.
"После оценки ситуации вчера (в четверг - ред.) в 21.20 (время совпадает с мск - ред.) в районе Рош-Ха-Никра и побережья Ахзив был введен режим закрытой военной зоны. Армия обороны Израиля подчеркивает, что вход в эту зону строго запрещен. Армия обороны Израиля сохраняет готовность по защите этой территории", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако стороны продолжают наносить регулярные удары.
