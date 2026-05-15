ЦАХАЛ атаковала Газу для ликвидации лидера военного крыла ХАМАС
20:25 15.05.2026 (обновлено: 20:28 15.05.2026)
ЦАХАЛ ударила по сектору Газа для ликвидации лидера военного крыла ХАМАС

Истребитель ВВС Израиля F-35I . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала сектор Газа.
  • Целью удара была ликвидация лидера военного крыла движения ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада.
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу заявила, что нанесла удар по сектору Газа с целью ликвидации лидера военного крыла движения ХАМАС.
"По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ только что атаковал в секторе Газа Изз ад-Дина аль-Хаддада, руководителя военного крыла... ХАМАС", - говорится в заявлении израильского минобороны.
В министерстве назвали аль-Хаддада "одним из архитекторов резни 7 октября", утверждая, что он ответственен за убийства, похищения и причинение вреда тысячам израильских граждан и военнослужащих ЦАХАЛ.
"Он жестоко удерживал в плену наших заложников, направлял террористические действия против наших сил и отказался выполнять соглашение, которое продвигал президент США Дональд Трамп о разоружении ХАМАС и демилитаризации сектора Газа", - утверждают в израильском ведомстве.
