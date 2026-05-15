ЦАХАЛ заявила, что атаковала более ста объектов "Хезболлы" за неделю

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неделю нанесла удары более чем по сотне объектов шиитского движения "Хезболлах" и ликвидировала около 60 боевиков организации на юге Ливана, сообщила в пятницу пресса-служба армии.
"146-я дивизия (сил ЦАХАЛ – ред.) продолжает оборонительные операции на юге Ливана: за прошедшую неделю ликвидировано около 60 боевиков… Подразделения 551-й бригады нанесли удары более чем по 100 объектам военной инфраструктуры, включая склады оружия и наблюдательные пункты организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
Минздрав Ливана в среду сообщал, что количество жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 2 896, ранения получили 8 824 человек.