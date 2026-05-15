ЦАХАЛ заявила, что атаковала более ста объектов "Хезболлы" за неделю

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за неделю нанесла удары более чем по сотне объектов шиитского движения "Хезболлах" и ликвидировала около 60 боевиков организации на юге Ливана, сообщила в пятницу пресса-служба армии.