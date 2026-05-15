В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве и большинстве областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Киеве была объявлена в 16.04 мск.
Помимо Киева, сигнал воздушной тревоги также звучит в части Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях страны.
