Трамп заявил о больших проблемах у Стармера

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что у британского премьера Кира Стармера большие проблемы, вызванные миграционной политикой и энергетикой.
"У него большие проблемы", – приводит пресс-пул Белого дома слова американского президента.
По данным журналистов пула, Трамп призвал коллегу изменить курс по иммиграции и энергетике.