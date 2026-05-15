Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином четыре раза в этом году - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 15.05.2026
Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином четыре раза в этом году

Трамп заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином четыре раза в этом году

© REUTERS / Evan VucciПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином четыре раза в этом году.
  • Одна из встреч запланирована на саммите G20 в Майами.
  • Также предполагается встреча на саммите АТЭС в Китае в ноябре и визит Си Цзиньпина в Белый дом ориентировочно 24 или 26 сентября.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином четыре раза в этом году, в том числе на саммите G20 в Майами.
Трамп 13 мая прилетел в Пекин с визитом для переговоров с Си Цзиньпином. В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Китай.
"Мы потенциально встретимся четыре раза в этом году. У нас есть G20, на которую он хочет приехать и на которой я хотел бы его видеть. Она пройдет в Майами... и я думаю, это будет очень хорошо, куда более значимо, если он там будет", - сказал Трамп журналистам, возвращаясь из Китая.
По словам американского президента, помимо контактов на G20, у них с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в Китае в ноябре, также предполагается визит Си Цзиньпина в Белый дом - ориентировочно 24 или 26 сентября.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп выступил за денуклеаризацию с участием России, США и КНР
Вчера, 14:40
 
В миреКитайМайамиСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала