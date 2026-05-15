Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином четыре раза в этом году

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином четыре раза в этом году, в том числе на саммите G20 в Майами.

По словам американского президента, помимо контактов на G20, у них с китайским лидером запланирована встреча на саммите АТЭС в Китае в ноябре, также предполагается визит Си Цзиньпина в Белый дом - ориентировочно 24 или 26 сентября.