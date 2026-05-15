Трамп заявил, что не просил Си Цзиньпина о давлении на Иран
14:29 15.05.2026
Трамп заявил, что не просил Си Цзиньпина о давлении на Иран

Трамп заявил, что не просил Китай о давлении на Иран для разблокировки Ормуза

  • Дональд Трамп заявил, что не просил Си Цзиньпина о давлении на Иран ради разблокировки Ормуза.
  • Он подчеркнул, что США не нуждаются в одолжениях, так как уже уничтожили вооруженные силы Ирана.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не просил китайского лидера Си Цзиньпина об одолжении в виде давления на Иран ради разблокировки Ормузского пролива.
"Я не прошу об одолжениях, потому что когда просишь об одолжении, приходится делать одолжение в ответ. Нам не нужны одолжения. Мы уничтожили их (Ирана - ред.) вооруженные силы", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, брал ли лидер КНР на себя какие-либо обязательства по давлению на Иран. Запись его общения с прессой на борту самолета по пути из Пекина опубликовал Белый дом.
