Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что не просил Си Цзиньпина о давлении на Иран ради разблокировки Ормуза.
- Он подчеркнул, что США не нуждаются в одолжениях, так как уже уничтожили вооруженные силы Ирана.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не просил китайского лидера Си Цзиньпина об одолжении в виде давления на Иран ради разблокировки Ормузского пролива.
"Я не прошу об одолжениях, потому что когда просишь об одолжении, приходится делать одолжение в ответ. Нам не нужны одолжения. Мы уничтожили их (Ирана - ред.) вооруженные силы", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, брал ли лидер КНР на себя какие-либо обязательства по давлению на Иран. Запись его общения с прессой на борту самолета по пути из Пекина опубликовал Белый дом.