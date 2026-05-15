09:09 15.05.2026 (обновлено: 09:20 15.05.2026)
Си Цзиньпин: визит Трампа поспособствует развитию взаимопонимания КНР и США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в Китай способствует развитию взаимопонимания, углублению взаимного доверия и повышению благосостояния народов двух стран, заявил Си Цзиньпин.
"Визит (Трампа в Китай - ред.) способствует развитию взаимопонимания, углублению взаимного доверия и повышению благосостояния народов двух стран", - заявил Си Цзиньпин после прогулки с Трампом по парку своей резиденции "Чжуннаньхай" в центре Пекина, его слова приводит CCTV.
Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин в Большом зале народных собраний в Пекине
Тайвань, Иран и торговля. Си Цзиньпин и Трамп обсудили самые острые темы
14 мая, 14:03
 
