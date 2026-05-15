Си Цзиньпин: визит Трампа поспособствует развитию взаимопонимания КНР и США

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Визит президента США Дональда Трампа в Китай способствует развитию взаимопонимания, углублению взаимного доверия и повышению благосостояния народов двух стран, заявил Си Цзиньпин.
"Визит (Трампа в Китай - ред.) способствует развитию взаимопонимания, углублению взаимного доверия и повышению благосостояния народов двух стран", - заявил Си Цзиньпин после прогулки с Трампом по парку своей резиденции "Чжуннаньхай" в центре Пекина, его слова приводит CCTV.
Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом.