Рейтинг@Mail.ru
После атаки украинских БПЛА в Рязанской области возбудили дело о теракте - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 15.05.2026 (обновлено: 12:51 15.05.2026)
После атаки украинских БПЛА в Рязанской области возбудили дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Рязанскую область

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК России возбудил дело о теракте после атаки украинских БПЛА в Рязанской области.
  • При ударах погибли четыре человека, пострадали не менее 12.
  • Повреждения получили два жилых многоэтажных дома и промышленные объекты.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после налета украинских дронов на Рязанскую область, сообщили РИА Новости в СК.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункта "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Рязанской области", — говорится в релизе.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Спасатели локализовали пожар на атакованном предприятии в Рязани
Вчера, 11:08
По предварительным данным, при атаках беспилотников с последующей детонацией погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали не менее 12 мирных жителей. Два многоэтажных дома и промышленные объекты получили повреждения.
Следователи осматривают места происшествий, изымают записи камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших. Они также назначили судебно-медицинские экспертизы.
По информации губернатора Павла Малкова, минувшей ночью Рязанскую область атаковали 99 украинских дронов. Из 12 пострадавших семеро, включая четырех детей, сейчас находятся в больнице. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРязанская областьОктябрьский районПавел МалковАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала