После атаки украинских БПЛА в Рязанской области возбудили дело о теракте

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после налета украинских дронов на Рязанскую область, сообщили РИА Новости в СК.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункта "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Рязанской области", — говорится в релизе.
По предварительным данным, при атаках беспилотников с последующей детонацией погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали не менее 12 мирных жителей. Два многоэтажных дома и промышленные объекты получили повреждения.
Следователи осматривают места происшествий, изымают записи камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших. Они также назначили судебно-медицинские экспертизы.
По информации губернатора Павла Малкова, минувшей ночью Рязанскую область атаковали 99 украинских дронов. Из 12 пострадавших семеро, включая четырех детей, сейчас находятся в больнице. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое.
