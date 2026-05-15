Швентек уступила Свитолиной в полуфинале турнира в Риме

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек уступила украинке Элине Свитолиной в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу седьмой сеяной Свитолиной. Швёнтек, занимающая третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), имела четвертый номер посева.
Польская теннисистка является трехкратной победительницей турнира в Риме.
В финале Свитолина сыграет с третьей сеяной американкой Кори Гауфф.
