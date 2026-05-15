Рейтинг@Mail.ru
Швентек уступила Свитолиной в полуфинале турнира в Риме - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
01:50 15.05.2026
Швентек уступила Свитолиной в полуфинале турнира в Риме

Третья ракетка мира Швентек уступила Свитолиной в полуфинале турнира в Риме

© Фото : Пресс-служба WTAПольская теннисистка Ига Швентек
Польская теннисистка Ига Швентек - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Польская теннисистка Ига Швентек. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская теннисистка Ига Швентек уступила украинке Элине Свитолиной в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу седьмой сеяной Свитолиной.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек уступила украинке Элине Свитолиной в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу седьмой сеяной Свитолиной. Швёнтек, занимающая третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), имела четвертый номер посева.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Internazionali BNL d'Italia
14 мая 2026 • начало в 23:20
Завершен
Ига Швентек
1 : 24:66:22:6
Элина Свитолина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Польская теннисистка является трехкратной победительницей турнира в Риме.
В финале Свитолина сыграет с третьей сеяной американкой Кори Гауфф.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Риме
Вчера, 22:51
 
ТеннисЖенская теннисная ассоциация (WTA)Элина СвитолинаИга ШвентекКори ГауффРимСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала