В столичном театре покажут постановку "Горе от ума"

МОСКВА, 15 мая - пресс-служба ММЭТ под руководством Вячеслава Спесивцева. В Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева пройдет показ спектакля "Горе от ума" в рамках театрального проекта "Театр – большая семья!".

Заведующий литературной частью Павел Великанов отметил, что это правильно, когда детей водили классами бесплатно в театры.

"Поэтому, когда Семен Вячеславович Спесивцев рассказал мне о своей идее создать театральный проект "Театр – большая семья!", я горячо поддержал талантливого режиссера. В ноябре 2025 года проект заработал, стал популярным и остро востребованным", – отметил Великанов.

Бесплатный показ спектакля для многодетных семей пройдет 27 мая в 19:00. В нем будут заняты артисты и студенты театрального курса Спесивцева:

• Репетилов – Алексей Иванюк;

• Фамусов – Семен Спесивцев;

• Молчалин – Станислав Никулин;

• Чацкий – Артем Аксенов;

• Загорецкий – Андрей Кузьмин;

• Петруша – Даниил Семибратов;

• Скалозуб – Антон Горюнов;

• Софья – Татьяна Жильцова;

• Лиза – Маргарита Никулина;

• Хлестова – Диана Арахчян;

• Княгиня – София Роголевич;

• Княжна – Анна Ивкова.

Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут. Возрастное ограничение – 12+.