В столичном театре покажут постановку "Горе от ума"

МОСКВА, 15 мая - пресс-служба ММЭТ под руководством Вячеслава Спесивцева. В Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева пройдет показ спектакля "Горе от ума" в рамках театрального проекта "Театр – большая семья!".
Заведующий литературной частью Павел Великанов отметил, что это правильно, когда детей водили классами бесплатно в театры.
"Поэтому, когда Семен Вячеславович Спесивцев рассказал мне о своей идее создать театральный проект "Театр – большая семья!", я горячо поддержал талантливого режиссера. В ноябре 2025 года проект заработал, стал популярным и остро востребованным", – отметил Великанов.
Бесплатный показ спектакля для многодетных семей пройдет 27 мая в 19:00. В нем будут заняты артисты и студенты театрального курса Спесивцева:
• Репетилов – Алексей Иванюк;
• Фамусов – Семен Спесивцев;
• Молчалин – Станислав Никулин;
• Чацкий – Артем Аксенов;
• Загорецкий – Андрей Кузьмин;
• Петруша – Даниил Семибратов;
• Скалозуб – Антон Горюнов;
• Софья – Татьяна Жильцова;
• Лиза – Маргарита Никулина;
• Хлестова – Диана Арахчян;
• Княгиня – София Роголевич;
• Княжна – Анна Ивкова.
Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут. Возрастное ограничение – 12+.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.