Нападающий сборной Канады стал автором первой шайбы на чемпионате мира

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нападающий сборной Канады Джон Таварес стал автором первой шайбы на чемпионате мира по хоккею 2026 года, который стартовал в Швейцарии.
Форвард "Торонто Мейпл Лифс" отличился на третьей минуте матча с командой Швеции, проходящего во Фрибуре.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.