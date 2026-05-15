Доля стран ОИС во внешнеторговом обороте Татарстана превысила 50%

КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Доля стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) во внешнеторговом обороте Татарстана превысила 50% и составила по итогам 2025 года 74 миллиарда долларов, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"Доля стран Организации исламского сотрудничества во внешнеторговом обороте республики превысила 50%. По итогам прошлого года она составила 74 миллиарда долларов", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания Международного экономического форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум".

Глава Татарстана отметил, что несмотря на все глобальные вызовы современности, Россия последовательно укрепляет взаимодействие с мусульманскими государствами, страны Организации исламского сотрудничества - важнейшие торгово-экономические партнеры РФ.

По информации Минниханова, объем глобального рынка исламских финтехкомпаний сегодня составляет порядка 200 миллиардов долларов, а к 2029 году, по прогнозам, увеличится до 340 миллиардов, среднегодовой темп роста составляет 11,5%. В мире насчитывается около 500 исламских финтехкомпаний из более 40 стран. Это свидетельствует о стабильности роста отрасли и сохранении ею доминирующего положения в различных секторах и регионах.

Минниханов подчеркнул, что объединяя технологические инновации с финансовыми инструментами исламского мира, Россия и исламские страны способны ускорить запуск совместных проектов, повысить их инвестиционную привлекательность и обеспечить устойчивый экономический рост для всех участников.