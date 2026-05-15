Доля стран ОИС во внешнеторговом обороте Татарстана превысила 50%
17:36 15.05.2026 (обновлено: 17:51 15.05.2026)
Минниханов: доля стран ОИС во внешнеторговом обороте Татарстана превысила 50%

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время пленарного заседания Международного экономического форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум". 15 мая 2026
КАЗАНЬ, 15 мая – РИА Новости. Доля стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) во внешнеторговом обороте Татарстана превысила 50% и составила по итогам 2025 года 74 миллиарда долларов, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Доля стран Организации исламского сотрудничества во внешнеторговом обороте республики превысила 50%. По итогам прошлого года она составила 74 миллиарда долларов", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания Международного экономического форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
Глава Татарстана отметил, что несмотря на все глобальные вызовы современности, Россия последовательно укрепляет взаимодействие с мусульманскими государствами, страны Организации исламского сотрудничества - важнейшие торгово-экономические партнеры РФ.
По информации Минниханова, объем глобального рынка исламских финтехкомпаний сегодня составляет порядка 200 миллиардов долларов, а к 2029 году, по прогнозам, увеличится до 340 миллиардов, среднегодовой темп роста составляет 11,5%. В мире насчитывается около 500 исламских финтехкомпаний из более 40 стран. Это свидетельствует о стабильности роста отрасли и сохранении ею доминирующего положения в различных секторах и регионах.
Минниханов подчеркнул, что объединяя технологические инновации с финансовыми инструментами исламского мира, Россия и исламские страны способны ускорить запуск совместных проектов, повысить их инвестиционную привлекательность и обеспечить устойчивый экономический рост для всех участников.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
 
