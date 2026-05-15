В СВР рассказали, зачем СБУ нужны российские патриотические Telegram-каналы

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. СБУ хочет использовать Telegram-каналы для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и армии России, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Эти по сути мошеннические действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.