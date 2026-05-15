В СВР рассказали, зачем СБУ нужны российские патриотические Telegram-каналы
11:40 15.05.2026 (обновлено: 11:45 15.05.2026)
В СВР рассказали, зачем СБУ нужны российские патриотические Telegram-каналы

СВР: патриотические Telegram-каналы нужны СБУ для распространения дезинформации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СБУ хочет использовать российские патриотические Telegram-каналы для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и армии России, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. СБУ хочет использовать Telegram-каналы для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и армии России, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов.
"Эти по сути мошеннические действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
Таким образом Киев рассчитывает втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность, наносящую ущерб национальным интересам России, подчеркнули в СВР.
