Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов, сообщила СВР.
- Рассылка предложений осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публичных лиц.
- Основная цель таких действий — распространение дезинформации и дискредитация российской армии.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Рассылка предложений о приобретении такого рода ресурсов осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения", — говорится в релизе.
СБУ недостаточно разветвленной сети телефонных мошенников, поэтому теперь она хочет попытаться расшатать ситуацию в стране под видом публикации патриотического контента, добавили в службе.
