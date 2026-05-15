СВР раскрыла операцию Киева, развернутую в Telegram против России - РИА Новости, 15.05.2026
11:38 15.05.2026 (обновлено: 12:32 15.05.2026)
СВР раскрыла операцию Киева, развернутую в Telegram против России

СВР: Киев начал скупать российские военные и патриотические Telegram-каналы

Мужчина за ноутбуком. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.
"Рассылка предложений о приобретении такого рода ресурсов осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения", — говорится в релизе.
СБУ недостаточно разветвленной сети телефонных мошенников, поэтому теперь она хочет попытаться расшатать ситуацию в стране под видом публикации патриотического контента, добавили в службе.
Как отметили в СВР, основная цель таких действий — распространение дезинформации и дискредитация российской армии. Подменяя информацию в каналах, Киев хочет втянуть их владельцев в противоправную деятельность.
В миреКиевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияСлужба безопасности Украины
 
 
