ВСУ потеряли более 990 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 990 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"За неделю нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования "Кракен". Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 990 военнослужащих, 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
