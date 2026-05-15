ВСУ за неделю потеряли более 1940 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, что привело у ВСУ к потере свыше 1 940 боевиков, 21 боевой бронированной машины, 60 автомобилей и шести артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.