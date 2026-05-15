Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 1940 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 15.05.2026 (обновлено: 12:43 15.05.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 1940 боевиков в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1940 боевиков в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника.
  • ВСУ потеряли свыше 1 940 боевиков, 21 боевую бронированную машину, 60 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" за неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, что привело у ВСУ к потере свыше 1 940 боевиков, 21 боевой бронированной машины, 60 автомобилей и шести артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника... За неделю нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 1 940 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - добавило Минобороны РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Захарова назвала главного врага Украины
Вчера, 11:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала