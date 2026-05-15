Свищев призвал норвежцев быть аккуратнее в высказываниях об Элиаше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев считает, что высказывания представителя Норвежской ассоциации лыжного спорта в адрес действующего главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша являются недопустимым вмешательством в предвыборный процесс и проявлением неспортивного поведения.