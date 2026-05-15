Свищев призвал норвежцев быть аккуратнее в высказываниях об Элиаше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев считает, что высказывания представителя Норвежской ассоциации лыжного спорта в адрес действующего главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша являются недопустимым вмешательством в предвыборный процесс и проявлением неспортивного поведения.
Ранее генеральный секретарь Норвежской ассоциации лыжного спорта Ола Кеул заявил, что норвежцы выступают за уход Элиаша, обвинив его в недостатке прозрачности, финансовых проблемах и порче репутации. Выборы президента FIS пройдут 11 июня в Белграде.
"Я считаю, что такие высказывания в преддверии выборов - это однозначно вмешательство в предвыборный процесс международных федераций. Мне кажется, так поступать неправильно. В спорте очень мощная и известная федерация, как норвежская, высказывается, мол, он им не подходит или не подходят другие кандидаты. Я считаю, что такие вещи недопустимы. Здесь проявляется некое неспортивное поведение", - сказал Свищев.
"Я тоже не хочу вмешиваться. Для России приемлем тот кандидат, который восстановит российских лыжников. Наша задача - с новым руководством восстановить интересы российских лыжников. Я призываю норвежскую федерацию аккуратнее быть в своих высказываниях, потому что это прямое давление на избирателей и кандидатов", - отметил Свищев.