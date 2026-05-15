Свищев призвал норвежцев быть аккуратнее в высказываниях об Элиаше - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
16:59 15.05.2026 (обновлено: 17:38 15.05.2026)
Свищев призвал норвежцев быть аккуратнее в высказываниях об Элиаше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев считает, что высказывания представителя Норвежской ассоциации лыжного спорта в адрес действующего главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша являются недопустимым вмешательством в предвыборный процесс и проявлением неспортивного поведения.
Ранее генеральный секретарь Норвежской ассоциации лыжного спорта Ола Кеул заявил, что норвежцы выступают за уход Элиаша, обвинив его в недостатке прозрачности, финансовых проблемах и порче репутации. Выборы президента FIS пройдут 11 июня в Белграде.
