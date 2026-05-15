Строители атомного флота России. Как заводы привлекают молодежь в корабелы

Российское судостроение активно развивается – в отрасли внедряют инжиниринг, цифровизацию и искусственный интеллект. Для работы с новыми технологиями предприятия привлекают все больше молодых специалистов. Таких работников мотивируют быстрым карьерным ростом, участием в амбициозных проектах и возможностью не только увидеть, но и буквально пощупать грандиозные результаты своего труда.

О том, почему выпускники колледжей и вузов все чаще выбирают работу на заводе, для чего современному корабелу навыки из сферы IT, и как уже со школьной скамьи надо начинать знакомство с судостроением, – читайте в нашем материале.

Династия "Адмиралтейцев"

На старейшем судостроительном предприятии Петербурга, Адмиралтейских верфях, работают более 6 тыс. человек. Из них порядка 12,5% – сотрудники до 30 лет.

Есть на верфях и свои трудовые династии. Основатель одной из них – Вячеслав Комаха. Он с 1985 года работает сборщиком корпусов металлических судов. Накопленные знания опытный мастер передает своему сыну Игорю, который тоже трудится на заводе.

На предприятии Игорь бывал с малых лет – отец демонстрировал ему цеха и показывал, как спускают на воду корабли. Это и оказало влияние на выбор дальнейшего жизненного пути. Знакомить со всеми нюансами работы отец продолжил и когда Игорь уже стал штатным сотрудником верфей.

"Когда я только устроился на завод, отец мне очень помогал, обучал", – вспоминает Игорь Комаха.

Как отмечает Вячеслав Комаха, завод привлекает молодежь в том числе возможностями карьерного роста и системой наставничества.

"Мы всем ребятам, которые устраиваются сюда, помогаем, наставляем их. Было бы желание работать и учиться, а все дороги тут открыты", – рассказал Вячеслав.

При должном усердии продвижения молодым специалистам не придется ждать десятилетиями. Также на верфях предусмотрена помощь в профессиональном развитии и дополнительном обучении.

"Кому интересно профессионально развиваться – мы помогаем, даем возможность обучаться дополнительно, получать новые профессиональные знания и наращивать компетенции", – отмечает и.о. заместителя директора по управлению персоналом и административным вопросам предприятия ОСК "Адмиралтейские верфи" Марина Кулагина.

От маленькой детали к большому судну

Алексея Коваля тоже можно считать представителем трудовой династии. На Адмиралтейские верфи он устроился по совету двоюродного брата. Изначально он хотел строить карьеру военного в Астрахани, но планам помешала травма. Так Алексей стал корабелом: 7 лет трудился сборщиком корпусов металлических судов в цехе, затем ему предложили должность мастера. Два года спустя Алексей стал старшим мастером, и сейчас он руководит бригадой и контролирует качество продукции.

"Мне нравится, что на работе мы строим корабли от самой маленькой детали до большого судна. Всегда следим за судьбой проектов, когда они уходят с завода, смотрим, как суда проходят испытания", – делится Алексей.

На другом судостроительном предприятии Петербурга, Балтийском заводе ОСК, не менее активно привлекают молодежь. Выпускница морского технического университета Васса Шалаева работает инженером по подготовке производства в судомонтажном цехе. Васса участвовала в строительстве ледокола "Якутия", а сейчас работает над проектами плавучих энергоблоков и двух ледоколов – "Чукотка" и "Ленинград".

"За время работы здесь я поняла, что многому можно научиться как самостоятельно, так и на программах повышения квалификации и переподготовки от завода. Я горжусь тем, что, будучи молодым специалистом помогаю строить атомный флот страны", – подчеркнула Васса.

Ее коллега Сергей Закусок два года трудился слесарем-монтажником, а сейчас переводится на должность мастера производственного участка. Сергей подчеркивает – при трудоустройстве его вдохновила возможность участвовать в таких масштабных проектах как строительство ледоколов.

"Это невероятные эмоции – видеть результат своих трудов. Очень вдохновляет участвовать в новых проектах, мотивирует работать и еще больше вкладываться в профессиональное развитие", – уверен он.

Именно к этому – осознанию своей причастности к большому делу и теплым отношениям внутри коллектива – и тянется сегодня молодежь, уверен начальник отдела связей с общественностью Балтийского завода ОСК Александр Лебедев.

"Здесь, на заводе, весь твой труд виден: из маленьких кусочков металла, винтиков, болтиков, оборудования строится огромное судно. Каждый, кто здесь работает, может сказать: я приложил руку к созданию этого красавца. То есть он чувствует, что нужен, без него что-то не будет работать, без него не построят ледокол", – подчеркнул он.

Ледоколы из бумаги и трендовые навыки

Сегодня судостроению требуются практически все рабочие специальности: токари, сварщики, рубщики, судовые сборщики-достройщики и многие другие. Кроме того, в тренде знание производственных систем, информационных систем автоматизации, искусственного интеллекта и умение работать в группах для решения задач. Отрасль меняется стремительно, и появляются новые требования к кандидатам.

"Сейчас нам нужен не просто инженер, а инженер с IT-компетенциями. Поэтому, ребята, учитесь, и начиная с первого курса вы уже будете получать ту базу, которая вам понадобится, а на третьем курсе сможете спокойно работать на предприятиях", – подчеркнула начальник отдела привлечения персонала и развития корпоративной культуры департамента по управлению персоналом АО "ОСК" Александра Погожева.

Чтобы сформировать представление об отрасли и дать необходимые навыки, заводы начинают знакомить молодежь с судостроением уже со школьной скамьи.

"На Васильевском острове Санкт-Петербурга мы работаем с 15 школами по разным направлениям. Это, например, рабочие классы, где на базе одного из учебных заведений ребята посещают профориентационные занятия, ходят на экскурсии, участвуют в мастер-классах. Потом на базе полученных знаний делают модели ледоколов из бумаги и другие проекты", – отметил Александр Лебедев.

Активно работают и со студентами колледжей и вузов. Например, на Адмиралтейских верфях ежегодно проходят практику порядка 150 студентов различных колледжей Петербурга.

"Это и система "Завод-втуз", когда работники могут совмещать получение высшего образования с работой на предприятии, и "Передовая инженерная школа", когда мы готовим работников, нацеленных на развитие научной мысли – они тоже нам нужны на производстве", – рассказала Марина Кулагина.

Быть корабелом – тяжело, но эта работает доставляет удовольствие и дает возможность с уверенностью смотреть в будущее, уверен Александр Лебедев. Его слова подтверждают и молодые сотрудники.