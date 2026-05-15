В Тамбовской области двое студентов спасли пенсионерку из горящего дома

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Красный Куст Тамбовской области в ночь на 10 мая произошел пожар в двухквартирном доме, в результате которого погибли двое мужчин.

Студенты Максим Мочалов и Денис Павлов спасли из горящего дома пенсионерку.

Региональное МЧС рассматривает вопрос об их награждении.

ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Тамбовские студенты спасли жизнь пенсионерке, которая спала в горящем доме, рассматривается вопрос об их награждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону.

Возгорание произошло в двухквартирном доме поселка Красный Куст Тамбовской области в ночь на 10 мая. В результате пожара погибли двое мужчин. Кроме того, сгорела крыша по всей площади, одна квартира выгорела полностью, во второй квартире выгорела крыша и пристройка.

В момент пожара около дома оказались двое подростков. Они вовремя заметили дым из-под крыши и направились в дом.

« "16-летний Максим Мочалов и 18-летний Денис Павлов, грамотно оценив обстановку, сообщили о возгорании в главное управление МЧС России по Тамбовской области, обнаружили пути эвакуации, разбудили в задымленном помещении пожилую женщину и без промедления вывели ее на улицу. Эта история завершилась спасением благодаря Максиму Мочалову, студенту многопрофильного колледжа ТГТУ, и Денису Павлову, студенту Кирсановского авиационного технического колледжа", — сообщили в управлении.

Спасатели подчеркивают, что Максим и Денис – это "пример героизма для друзей и сверстников, повод для гордости и будущее нашей страны". Региональное МЧС поблагодарило родителей и педагогов парней за достойное воспитание.