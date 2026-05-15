Россиянки завоевали золото ЧЕ в стрельбе из винтовки
13:57 15.05.2026 (обновлено: 14:17 15.05.2026)
Россиянки завоевали золото ЧЕ в стрельбе из винтовки

Российские юниорки завоевали золото ЧЕ в стрельбе из винтовки с 50 метров лежа

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские юниорки стали победительницами соревнований по стрельбе из винтовки с 50 метров лежа на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
Мария Круглова, Елена Кретинина и Анастасия Сорокина набрали 1846,8 балла. Второе место заняла сборная Чехии (1843,7), бронзовым призером стала сборная Германии (1841,9)
Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
