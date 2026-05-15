Россиянки завоевали золото ЧЕ в стрельбе из винтовки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские юниорки стали победительницами соревнований по стрельбе из винтовки с 50 метров лежа на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
- Мария Круглова, Елена Кретинина и Анастасия Сорокина набрали 1846,8 балла, опередив сборные Чехии и Германии.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские юниорки стали победительницами соревнований по стрельбе из винтовки с 50 метров лежа на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.