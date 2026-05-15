Владимиров поучаствовал в открытии "Российской школьной весны" в Ставрополе

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. В Ставрополе состоялось торжественное открытие финала IV Всероссийского проекта-фестиваля "Российская школьная весна-2026", в церемонии приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, депутаты федерального и краевого парламентов, молодежные лидеры, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Приветствуя участников фестиваля, Владимиров отметил, что для Ставрополья большая честь и важная задача принимать такие федеральные молодежные события.

"Это не только подтверждает наш статус центра притяжения талантливой молодежи со всей страны, но и дает мощный импульс для развития Ставропольского края. Принимая тысячи молодых людей со всей страны, мы открываем для них Ставрополье, показываем наши возможности, вдохновляем наших собственных школьников и студентов. Это инвестиции в будущее, в формирование активного и креативного поколения, которое уже сегодня закладывает фундамент будущего России", – приводит пресс-служба слова губернатора.

С 15 по 20 мая Ставрополь объединит более 1,8 тысячи школьников в возрасте от 12 до 18 лет из 89 субъектов России. Они представят на оценку экспертному совету 700 конкурсных работ по десяти творческим направлениям и специальным номинациям.

Площадками для проведения конкурсных мероприятий станут различные культурные и образовательные объекты Ставрополя. Работу школьников будет оценивать экспертный совет, в который входят более 60 деятелей искусства и культуры России. На протяжении всего фестиваля будет работать "Фестивальный городок", где ежедневно для жителей и гостей города будут проходить концерты артистов, а также мастер-классы и другие дополнительные активности для участников.

Церемония награждения состоится 19 мая, на ней будут объявлены более 200 лауреатов и победителей, обладатели гран-при и результаты общекомандного зачета.