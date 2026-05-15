США заверили Туска, что сокращение войск в ЕС носит логистический характер - РИА Новости, 15.05.2026
15:43 15.05.2026
США заверили Туска, что сокращение войск в ЕС носит логистический характер

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование войск США заверило Дональда Туска, что сокращение количества американских войск в Европе имеет лишь логистический характер.
  • В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что получил от командования войск США заверения в том, что сокращение количества американских войск в Европе имеет лишь логистический характер.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
"В связи с сигналами о вероятной редукции (американских войск в Европе – ред.) мы находимся в постоянном контакте, и я лично, и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, с командованием войск НАТО и США, с генеральным секретарем НАТО. Я хочу всех успокоить", - сказал Туск журналистам.
"Мы ожидали определенных решений, касающихся Европы. Наш союзник, США, много лет анонсировал изменения, большую заинтересованность новыми театрами. Я получил уверения, это для меня важно, что эти решения имеют логистический характер и не повлияют на возможности сдерживания и нашу безопасность", - добавил он.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.
