США заверили Туска, что сокращение войск в ЕС носит логистический характер

ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что получил от командования войск США заверения в том, что сокращение количества американских войск в Европе имеет лишь логистический характер.

"Мы ожидали определенных решений, касающихся Европы. Наш союзник, США, много лет анонсировал изменения, большую заинтересованность новыми театрами. Я получил уверения, это для меня важно, что эти решения имеют логистический характер и не повлияют на возможности сдерживания и нашу безопасность", - добавил он.