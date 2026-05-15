В США заявили, что администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен заявил, что администрация Байдена лгала о наличии биолабораторий на Украине.

Он напомнил. что на слушаниях в Конгрессе Нуланд признала наличие на Украине био-исследовательских объектов с потенциально опасными патогенами.

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена лгала, уверяя в том, что на Украине нет биолабораторий, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке американских сухопутных сил Эрл Расмуссен, комментируя сообщения о том, что Вашингтон расследует деятельность таких объектов.

"Да, администрация Байдена лгала или действовала обманным путем", - сказал Расмуссен.

Расмуссен напомнил, что в марте 2022 года тогдашняя заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине.

"На слушаниях в Конгрессе Нуланд признала наличие на Украине био-исследовательских объектов с потенциально опасными патогенами", - добавил он.

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила в понедельник, что Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.

Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.