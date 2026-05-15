04:04 15.05.2026 (обновлено: 04:05 15.05.2026)
Торгпред США сделал заявление об отношениях с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джеймисон Грир заявил, что США обязаны поддерживать конструктивные отношения с КНР.
  • По словам Грира, несмотря на необходимость урегулирования некоторых вопросов, проблемы и серьезные вызовы не должны помешать конструктивным отношениям между странами.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. США обязаны поддерживать конструктивные отношения с КНР, несмотря на наличие проблем и вопросов, которые требуют урегулирования, заявил торгпред США Джеймисон Грир.
"У нас должны быть конструктивные отношения", - сказал Грир в интервью телеканалу "Блумберг" о взаимодействии Вашингтона и Пекина.
По его словам, "это не означает отсутствие проблем" между странами. "Это не означает, что нет серьезных вызовов перед нами", - сказал Грир.
Он подчеркнул, что в отношениях КНР и США есть вопросы, которые требуют урегулирования.
