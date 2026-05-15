Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал, что США готовы сделать ради освобождения Джимми Лая в КНР - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 15.05.2026 (обновлено: 03:38 15.05.2026)
Рубио рассказал, что США готовы сделать ради освобождения Джимми Лая в КНР

Рубио заявил о готовности США к любым форматам договоренностей о Джимми Лае

© AP Photo / Vincent YuКитайский предприниматель Джимми Лай
Китайский предприниматель Джимми Лай - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Vincent Yu
Китайский предприниматель Джимми Лай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона к любым форматам договоренностей с Пекином ради освобождения бывшего гонконгского медиамагната Джимми Лая.
  • Суд Гонконга приговорил Джимми Лая к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона к любым форматам договоренностей с Пекином ради освобождения бывшего гонконгского медиамагната Джимми Лая на фоне визита президента Дональда Трампа в Китай на этой неделе.
"Мы хотели бы видеть его (Джимми Лая - ред.) на свободе. Мы открыты для любых договоренностей, которые их устроят, при условии что ему будет дарована свобода", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
Джимми Лай выходит из Высшего апелляционного суда, Гонконг - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Отомстить своей стране не получилось: оппозиционер сел за мошенничество
14 декабря 2022, 08:00
Ранее, в феврале, Рубио уже выступал с призывом к "гуманитарному освобождению" Лая после того, как суд Гонконга приговорил его к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в этот же день заявил, что медиамагнат своими действиями поставил под угрозу национальную безопасность и должен понести наказание.
Этому предшествовало заявление Трампа в декабре о том, что он лично просил председателя КНР Си Цзиньпина рассмотреть вопрос об освобождении Лая.
Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности, сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации несогласованных митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в Верховном суде по более серьезным обвинениям в сговоре с иностранными силами. В 2022 году он также был признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Страну шатал — в тюрьму сел: олигархи тоже плачут
17 декабря 2025, 08:00
 
В миреКитайГонконгСШАМарко РубиоДональд ТрампСи ЦзиньпинNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала