Рубио рассказал, что США готовы сделать ради освобождения Джимми Лая в КНР

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона к любым форматам договоренностей с Пекином ради освобождения бывшего гонконгского медиамагната Джимми Лая.
- Суд Гонконга приговорил Джимми Лая к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона к любым форматам договоренностей с Пекином ради освобождения бывшего гонконгского медиамагната Джимми Лая на фоне визита президента Дональда Трампа в Китай на этой неделе.
Ранее, в феврале, Рубио уже выступал с призывом к "гуманитарному освобождению" Лая после того, как суд Гонконга приговорил его к 20 годам лишения свободы по делу о нарушении закона о национальной безопасности. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в этот же день заявил, что медиамагнат своими действиями поставил под угрозу национальную безопасность и должен понести наказание.
Этому предшествовало заявление Трампа в декабре о том, что он лично просил председателя КНР Си Цзиньпина рассмотреть вопрос об освобождении Лая.
Лая задержали в августе 2020 года по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности, сговоре с иностранными державами и мошенничестве. В 2021 году его приговорили в общей сложности к 20 месяцам тюрьмы за роль в организации несогласованных митингов в ходе антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Несмотря на отбытие этого наказания, Лай остался в заключении в ожидании слушаний в Верховном суде по более серьезным обвинениям в сговоре с иностранными силами. В 2022 году он также был признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы.
