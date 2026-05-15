18:02 15.05.2026

Спецоперация, 15 мая: ВС России освободили Чайковку и Чаривное

Российские военные. Архивное фото
  • Подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Чайковка в Харьковской области, а группировка "Восток" освободила Чаривное в Запорожской области.
  • Группировка "Север" продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, а освобождение Чаривного создало условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова.
  • С 12 по 15 мая российские Вооруженные Силы нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, поразив предприятия ОПК Украины и другие стратегические объекты.
  • Россия и Украина произвели обмен пленными, вернув по 205 военнослужащих, а также Россия передала Украине 526 тел погибших военных и получила 41 тело.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Чайковка в Харьковской области, а группировка "Восток" освободила Чаривное в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу.
Как отметили в ведомстве, группировка "Север" одновременно наступает на нескольких направлениях и продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Освобождение Чаривного, в свою очередь, позволило прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова.
Кроме того, с 12 по 15 мая российские Вооруженные Силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и ударными беспилотниками.
В результате ударов были поражены предприятия ОПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
За прошедшую неделю украинские войска потеряли более 6785 военнослужащих, 81 боевую бронированную машину, 65 орудий полевой артиллерии и 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Средства ПВО за это время сбили 18 управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2241 беспилотник самолетного типа. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.
Обмен пленными

В пятницу Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 205 российских военнослужащих. Взамен были переданы 205 военнопленных ВСУ. Российские военные сначала были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Как передал корреспондент РИА Новости, самолет с вернувшимися военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья.
Россия передала Украине 526 тел погибших военных и получила 41 тело, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Пытаются расшатать

Пресс-бюро Службы внешней разведки России 15 мая сообщило, что украинские спецслужбы усилили попытки оказывать дестабилизирующее влияние на российское общество. СБУ, по данным СВР, хочет организовать работу по расшатыванию ситуации под видом распространения патриотического контента.
Так, в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Украинские спецслужбы преследуют цель подменить информационное наполнение приобретенных площадок и в последующем использовать их для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных Сил России.
Цели будут достигнуты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на подходе к российским СМИ в Нью-Дели заявил, что в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске были достигнуты договоренности о базовых принципах урегулирования конфликта на Украине.
Лавров подчеркнул, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но если не получится, то все цели будут достигнуты в рамках СВО. Он также сообщил, что проинформировал партнеров по БРИКС о ситуации на Украине.
Кроме того, глава МИД РФ заявил, что обеспечение прав нацменьшинств на Украине не может быть условием урегулирования, поскольку это обязанность Киева, которую он должен выполнить без каких-либо взаимных уступок. Он подчеркнул, что Украина является единственной в мире страной, где официальный язык ООН запрещен к использованию во всех сферах жизни.
Украинские СМИ в пятницу сообщали о взрывах в Киеве и Одессе.
Хотят видеть урегулирование

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в Пекине обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. По словам американского лидера, они оба хотят увидеть его урегулирование.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европу разжигании конфликта на Украине. Он также заявил, что посредником на переговорах "о мире между Россией и Украиной" от Европейского союза с Россией должен быть тот, кто понимает русскую душу.
