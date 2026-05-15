Спецоперация, 15 мая: ВС России освободили Чайковку и Чаривное

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Чайковка в Харьковской области, а группировка "Восток" освободила Чаривное в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу.

Как отметили в ведомстве, группировка "Север" одновременно наступает на нескольких направлениях и продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях . Освобождение Чаривного, в свою очередь, позволило прорвать оборону ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Орехова.

Кроме того, с 12 по 15 мая российские Вооруженные Силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и ударными беспилотниками.

В результате ударов были поражены предприятия ОПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За прошедшую неделю украинские войска потеряли более 6785 военнослужащих, 81 боевую бронированную машину, 65 орудий полевой артиллерии и 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Средства ПВО за это время сбили 18 управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2241 беспилотник самолетного типа. Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

Обмен пленными

В пятницу Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 205 российских военнослужащих. Взамен были переданы 205 военнопленных ВСУ. Российские военные сначала были переправлены в Белоруссию , где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Как передал корреспондент РИА Новости, самолет с вернувшимися военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья

Россия передала Украине 526 тел погибших военных и получила 41 тело, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Пытаются расшатать

Пресс-бюро Службы внешней разведки России 15 мая сообщило, что украинские спецслужбы усилили попытки оказывать дестабилизирующее влияние на российское общество. СБУ , по данным СВР , хочет организовать работу по расшатыванию ситуации под видом распространения патриотического контента.

Так, в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Украинские спецслужбы преследуют цель подменить информационное наполнение приобретенных площадок и в последующем использовать их для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных Сил России.

Цели будут достигнуты

Лавров подчеркнул, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но если не получится, то все цели будут достигнуты в рамках СВО. Он также сообщил, что проинформировал партнеров по БРИКС о ситуации на Украине.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что обеспечение прав нацменьшинств на Украине не может быть условием урегулирования, поскольку это обязанность Киева, которую он должен выполнить без каких-либо взаимных уступок. Он подчеркнул, что Украина является единственной в мире страной, где официальный язык ООН запрещен к использованию во всех сферах жизни.

Украинские СМИ в пятницу сообщали о взрывах в Киеве и Одессе

Хотят видеть урегулирование

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в Пекине обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине. По словам американского лидера, они оба хотят увидеть его урегулирование.