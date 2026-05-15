В Харьковской области уничтожили более 70 украинских БПЛА за неделю

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Подразделения 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки "Север" в первую неделю мая уничтожили более 70 беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Сват".
"В ходе боевых дежурств расчетов беспилотных систем, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" в первую неделю мая было ликвидировано более 70 беспилотников различных типов ВСУ в Харьковской области, в том числе около 40 типа "Баба-Яга", - сказал собеседник агентства.
По его данным, поражение воздушных целей осуществлялось из стрелкового оружия, а также с применением системы тарана и дистанционного подрыва при помощи FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью. Работа велась как днем, так и ночью, в том числе с использованием беспилотников с тепловизионными камерами.
"Сват" подчеркнул, что между расчетами выстроена система координации и связи, позволяющая своевременно определять положение и расстояние до окто- и гексакоптеров.
"Враг не пытается искать позиции, объекты военного предназначения, боевую и автомобильную технику военнослужащих, они просто пытаются нанести как можно больше урона, в принципе. И чаще всего по гражданским. Мы стараемся нивелировать угрозы с их стороны и сбиваем вражеские птички в над Харьковской областью", - отметил командир.
