Российские военные оценили работу перехватчика БПЛА "Елка"
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 15.05.2026
Российские военные оценили работу перехватчика БПЛА "Елка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие минометного расчета положительно оценили работу перехватчика беспилотников «Елка».
  • Перехватчик «Елка» эффективно поразил цели на дистанции около 600 метров, в том числе более крупные беспилотники и FPV-дроны на оптоволокне.
  • Использовать систему «Елка» смог даже боец без большого опыта эксплуатации подобных комплексов.
ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Военнослужащие миномётного расчёта положительно оценили работу перехватчика беспилотников "Ёлка", рассказал РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Краб".
По словам командира минометного расчета 61-й гвардейской бригады, перехватчик уже применялся против различных типов украинских дронов.
"Нам выдали "Ёлку", попробовали — хорошая вещь. Эффективно поражает цели, у нас два из двух", — сообщил военнослужащий.
По его словам, поражение целей осуществлялось на дистанции около 600 метров.
"Дистанция была хорошая — примерно 600 метров. Нужно было чуть выше брать, и она свою цель достигала", — пояснил "Краб".
Он добавил, что с помощью комплекса удалось уничтожить как более крупные беспилотники, так и FPV-дроны на оптоволокне.
"Мавик" сбили и маленькие FPV на оптоволокне. Вообще здорово по ним работала", — отметил командир расчёта.
Военнослужащий подчеркнул, что эффективно использовать систему смог даже боец без большого опыта эксплуатации подобных комплексов.
