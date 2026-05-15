Российские военные оценили работу перехватчика БПЛА "Елка"

ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Военнослужащие миномётного расчёта положительно оценили работу перехватчика беспилотников "Ёлка", рассказал РИА Новости боец соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Краб".

По словам командира минометного расчета 61-й гвардейской бригады, перехватчик уже применялся против различных типов украинских дронов.

"Нам выдали "Ёлку", попробовали — хорошая вещь. Эффективно поражает цели, у нас два из двух", — сообщил военнослужащий.

По его словам, поражение целей осуществлялось на дистанции около 600 метров.

"Дистанция была хорошая — примерно 600 метров. Нужно было чуть выше брать, и она свою цель достигала", — пояснил "Краб".

Он добавил, что с помощью комплекса удалось уничтожить как более крупные беспилотники, так и FPV-дроны на оптоволокне.

"Мавик" сбили и маленькие FPV на оптоволокне. Вообще здорово по ним работала", — отметил командир расчёта.