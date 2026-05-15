Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» с начала мая уничтожили более 70 антенн и средств связи ВСУ в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 70 антенн и средств связи ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

По его словам, в ходе воздушной разведки военные выявляли незамаскированные антенны, которые выдавали также позиции пунктов управления. Он уточнил, что в ночное время цели обнаруживались по активной тепловой сигнатуре.

"Операторы беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили более 70 антенн и средств связи ВСУ с начала мая в Харьковской области ... Противник располагал антенны на крышах зданий, вышках сотовой связи, на кронах деревьев в лесополосах, как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения", - рассказал "Карта".

Он отметил, что после получения данных в воздух поднимались ударные FPV-дроны с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью. Операторы наносили точечные удары, уничтожая системы управления и связи, а также усилители сигнала БПЛА и средства передачи объективного контроля.