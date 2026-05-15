- Мирные жители покидают Богодуховский район Харьковской области.
- Гражданское население опасается соседства с украинскими военными.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мирные жители покидают Богодуховский район в Харьковской области из-за украинских боевиков, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Гражданское население активно выезжает из районного центра, опасаясь соседства с военнослужащими ВСУ", — заявил он.
По словам собеседника агентства, в оставленные частные дома и квартиры заселяются украинские военные.
В силовых структурах ранее уже рассказывали о зверствах боевиков в Харьковской области. В конце апреля сообщалось, что националисты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ убили престарелую женщину в Казачьей Лопани.
Также неоднократно поступала информация о расправах командования над украинскими дезертирами.
22 июня 2022, 17:18