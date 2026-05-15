Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали устанавливать на ударные БПЛА камеры заднего вида - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 15.05.2026
ВСУ начали устанавливать на ударные БПЛА камеры заднего вида

РИА Новости: ВСУ устанавливают на БПЛА по две камеры из-за российских дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния" батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Молния батальона Шрама спецназа Ахмат на Славянском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА "Молния" батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ начали устанавливать на ударные БПЛА камеры заднего вида.
  • Такая модернизация проводится из-за перехватов российскими беспилотниками.
  • При работе российских расчетов фиксируются попытки маневрирования БПЛА ВСУ с учетом обзора сразу с двух камер.
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Боевики ВСУ начали устанавливать на ударные беспилотники по две камеры, одна из которых работает как камера заднего вида, из-за российских дронов противовоздушной обороны, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Грек".
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, такая модернизация создана из-за перехватов российскими беспилотниками.
FPV-дрон Воган - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон
21 октября 2025, 11:10
"ВСУ стали устанавливать на заднюю часть камеры. Они специально хотят быть начеку", - сообщил военнослужащий.
Он отметил, что при работе российских расчетов фиксируются попытки маневрирования беспилотников с учетом обзора сразу с двух камер.
"Когда мы подлетаем, один расчет заходит на цель, а у него уже может быть низкий заряд батареи. Он заходит и видит, что дрон начинает маневрировать, ориентируясь по второй камере", - рассказал "Грек".
По его словам, при необходимости к перехвату подключаются дополнительные расчеты.
"Если первый не сбил, подлетает второй расчет сбоку. Молодой летит, старый страхует", - пояснил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала