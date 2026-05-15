Рейтинг@Mail.ru
Саперы уничтожили сбитый FPV-дрон ВСУ со сверхмощной боевой частью - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 15.05.2026
Саперы уничтожили сбитый FPV-дрон ВСУ со сверхмощной боевой частью

Саперы "Днепра" уничтожили сбитый FPV-дрон ВСУ со сверхмощной боевой частью

© РИА Новости / Мария МарикянБоец поймал сигнал дрона-разведчика ВСУ
Боец поймал сигнал дрона-разведчика ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец поймал сигнал дрона-разведчика ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саперы группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили украинский FPV-дрон с мощной боевой частью.
  • Боевая часть дрона была оснащена 1,5 килограммами взрывчатого вещества окфола, что является одним из самых мощных взрывчатых веществ, с которыми сталкивались саперы.
  • Уничтожение дрона было проведено с использованием накладного заряда и детонирующего шнура из-за опасности систем дистанционного подрыва и гарантированного самоуничтожения на дронах ВСУ.
ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Десантники-саперы группировки войск "Днепр", действуя на херсонском направлении, обнаружили и уничтожили украинский FPV-дрон, оснащенный рекордной по мощности боевой частью, передает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
Подразделению десантников группировки войск "Днепр" поступила оперативная информация об обнаружении подавленного российской системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) FPV-дрона противника. Прибыв в место предполагаемого нахождения сбитого вражеского БПЛА, расчет саперов выстроился в боевой порядок и с соблюдением всех мер предосторожности приступил к осмотру местности. В скором времени дрон противника был обнаружен. Он оказался оснащен боевой частью ПГ-7 ВР большой мощности, сверх того, дополнительно модифицированной боевиками.
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Морпехи сбили за сутки 24 дрона ВСУ на Добропольском направлении
Вчера, 01:33
"Такая граната (как на обнаруженном FPV-дроне ВСУ - ред.) содержит 1,5 килограмма окфола, это мощное взрывчатое вещество. Осколки разлетаются на 30-40 метров. Тяжелая контузия - примерно с 10 метров. Поэтому лучше близко не подходить. Именно с таким - нет (не сталкивались - ред.). Очень много самодельных взрывных устройств, но там не настолько мощная взрывчатка. Это, пожалуй, самое мощное взрывчатое вещество, с которым мы сталкивались", - рассказал агентству сапер-десантник с позывным "Сократ".
Пока один из бойцов следил за небом, чтобы расчет не попал под удар украинского БПЛА, двое других растянули над подавленным ранее дроном веревку и по ней переместили к объекту накладной заряд.
"Степень взрывоопасности третья. Принимаю решение уничтожить на месте накладным зарядом с использованием детонирующего шнура", - сообщил по рации командованию десантник "Сократ".
Ввиду того, что боевики ВСУ применяют на дронах системы дистанционного подрыва и гарантированного самоуничтожения, а также различные датчики, в том числе срабатывающие на движение в радиусе шести метров, приближаться к любому сбитому БПЛА очень опасно, пояснил командир расчета "Сократ".
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Херсонской области сбит польский БПЛА-разведчик ВСУ FlyEye
19 февраля, 02:14
Установив накладной заряд в непосредственной близости от украинского FPV-дрона и соблюдая все меры предосторожности, боец поджег детонирующий шнур, приведший к подрыву накладного заряда, который, в свою очередь, подорвал сверхмощную боевую часть украинского дрона. Дрон был полностью уничтожен, что подтверждено снятыми с коптера кадрами объективного контроля.
Бойцы-десантники отметили, что задачи по разминированию и уничтожению дронов ВСУ им в зоне СВО приходится решать практически ежедневно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала