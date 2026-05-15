Саперы уничтожили сбитый FPV-дрон ВСУ со сверхмощной боевой частью

Краткий пересказ от РИА ИИ Саперы группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили украинский FPV-дрон с мощной боевой частью.

Боевая часть дрона была оснащена 1,5 килограммами взрывчатого вещества окфола, что является одним из самых мощных взрывчатых веществ, с которыми сталкивались саперы.

Уничтожение дрона было проведено с использованием накладного заряда и детонирующего шнура из-за опасности систем дистанционного подрыва и гарантированного самоуничтожения на дронах ВСУ.

ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Десантники-саперы группировки войск "Днепр", действуя на херсонском направлении, обнаружили и уничтожили украинский FPV-дрон, оснащенный рекордной по мощности боевой частью, передает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.

Подразделению десантников группировки войск "Днепр" поступила оперативная информация об обнаружении подавленного российской системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) FPV-дрона противника. Прибыв в место предполагаемого нахождения сбитого вражеского БПЛА, расчет саперов выстроился в боевой порядок и с соблюдением всех мер предосторожности приступил к осмотру местности. В скором времени дрон противника был обнаружен. Он оказался оснащен боевой частью ПГ-7 ВР большой мощности, сверх того, дополнительно модифицированной боевиками.

"Такая граната (как на обнаруженном FPV-дроне ВСУ - ред.) содержит 1,5 килограмма окфола, это мощное взрывчатое вещество. Осколки разлетаются на 30-40 метров. Тяжелая контузия - примерно с 10 метров. Поэтому лучше близко не подходить. Именно с таким - нет (не сталкивались - ред.). Очень много самодельных взрывных устройств, но там не настолько мощная взрывчатка. Это, пожалуй, самое мощное взрывчатое вещество, с которым мы сталкивались", - рассказал агентству сапер-десантник с позывным "Сократ".

Пока один из бойцов следил за небом, чтобы расчет не попал под удар украинского БПЛА, двое других растянули над подавленным ранее дроном веревку и по ней переместили к объекту накладной заряд.

"Степень взрывоопасности третья. Принимаю решение уничтожить на месте накладным зарядом с использованием детонирующего шнура", - сообщил по рации командованию десантник "Сократ".

Ввиду того, что боевики ВСУ применяют на дронах системы дистанционного подрыва и гарантированного самоуничтожения, а также различные датчики, в том числе срабатывающие на движение в радиусе шести метров, приближаться к любому сбитому БПЛА очень опасно, пояснил командир расчета "Сократ".

Установив накладной заряд в непосредственной близости от украинского FPV-дрона и соблюдая все меры предосторожности, боец поджег детонирующий шнур, приведший к подрыву накладного заряда, который, в свою очередь, подорвал сверхмощную боевую часть украинского дрона. Дрон был полностью уничтожен, что подтверждено снятыми с коптера кадрами объективного контроля.