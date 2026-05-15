Ветеран СВО рассказал, как спасся в первом шестичасовом бое под обстрелом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным "Дикий" рассказал, что при шестичасовом артобстреле от осколков снарядов его спасло дерево.
- За бесстрашие в бою Александру Алейкину дали позывной "Дикий".
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным "Дикий" рассказал РИА Новости, что при шестичасовом артобстреле от осколков снарядов его спасло дерево.
"Я был пулеметчиком, 21 мая 2022 года был наш первый бой. Нам поставили боевую задачу ликвидировать технику ВСУ, которые взяли маленькую деревню и начали насиловать и убивать местных жителей. Меня кинули на перекресток, где я должен был заниматься уничтожением их техники, которая шла в деревню", - сказал Алейкин.
По его словам, для выполнения задачи были созданы две группы, одну из которых разбили.
«
"Моя группа осталась. В конце концов нас всех разбили, и меня "кошмарили" до победного. Меня сменили спустя шесть часов, в течение которых по мне "долбила" артиллерия. Один из осколков взорвался где-то в 15 метрах от меня, но меня спасло дерево, и на моем теле не было ни одного осколка", - сказал ветеран спецоперации.
За это бесстрашие ему пожали руку и дали позывной "Дикий", потому что не испугался.
"Потом меня забрали в штаб, где официально поставили командиром группы. Позднее, 18 июля 2022 года, я вытаскивал двоих с поля боя в Харькове, где вышедшие диверсионные группы ВСУ начали нас разбивать. В общем, я вытащил двоих с поля боя и взял бой на себя. То есть дрон отвлек, и вот снаряд взорвался сзади, после чего я проходил лечение в госпитале Вишневского", - подытожил Алейкин.
Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему
28 января, 07:45