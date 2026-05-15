Рейтинг@Mail.ru
Ветеран СВО рассказал, как спасся в первом шестичасовом бое под обстрелом - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 15.05.2026
Ветеран СВО рассказал, как спасся в первом шестичасовом бое под обстрелом

РИА Новости: дерево спасло бойца во время СВО в первом шестичасовом бое

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным "Дикий" рассказал, что при шестичасовом артобстреле от осколков снарядов его спасло дерево.
  • За бесстрашие в бою Александру Алейкину дали позывной "Дикий".
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным "Дикий" рассказал РИА Новости, что при шестичасовом артобстреле от осколков снарядов его спасло дерево.
"Я был пулеметчиком, 21 мая 2022 года был наш первый бой. Нам поставили боевую задачу ликвидировать технику ВСУ, которые взяли маленькую деревню и начали насиловать и убивать местных жителей. Меня кинули на перекресток, где я должен был заниматься уничтожением их техники, которая шла в деревню", - сказал Алейкин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Ветеран СВО рассказал о подвиге командира подразделения с позывным "Фокс"
19 апреля, 07:01
По его словам, для выполнения задачи были созданы две группы, одну из которых разбили.
«
"Моя группа осталась. В конце концов нас всех разбили, и меня "кошмарили" до победного. Меня сменили спустя шесть часов, в течение которых по мне "долбила" артиллерия. Один из осколков взорвался где-то в 15 метрах от меня, но меня спасло дерево, и на моем теле не было ни одного осколка", - сказал ветеран спецоперации.
За это бесстрашие ему пожали руку и дали позывной "Дикий", потому что не испугался.
"Потом меня забрали в штаб, где официально поставили командиром группы. Позднее, 18 июля 2022 года, я вытаскивал двоих с поля боя в Харькове, где вышедшие диверсионные группы ВСУ начали нас разбивать. В общем, я вытащил двоих с поля боя и взял бой на себя. То есть дрон отвлек, и вот снаряд взорвался сзади, после чего я проходил лечение в госпитале Вишневского", - подытожил Алейкин.
Стальной жетон, спасший жизнь российскому военнослужащему - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему
28 января, 07:45
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала