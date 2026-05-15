МГЮА и "Промомед" подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В рамках Международного инновационного юридического форума "Промомед" и Московский государственный университет имени Кутафина (МГЮА) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.

Стороны объединяют усилия в анализе текущего правового регулирования обращения лекарственных средств и в разработке предложений, балансирующих интересы отечественных разработчиков, производителей и патентообладателей.

Соглашение предусматривает совместную экспертно-аналитическую работу, обмен знаниями, выработку предложений и проведение профессиональных мероприятий. В числе форматов взаимодействия — двусторонние и многосторонние встречи, заседания рабочих групп, круглые столы, конференции, посвященные проблемам правоприменительной практики в фармацевтической отрасли.

"Российская биофармацевтика вышла на инновационный уровень, что ставит перед отраслью совершенно новые задачи правового регулирования. Взаимодействие с МГЮА мы рассматриваем как фундаментально важный этап развития правовых механизмов в области биомедицины. Объединение усилий ведущих юристов и биофармацевтических предприятий страны поможет в адаптации правоприменительных практик, разработке правовых механизмов защиты производителей. Именно такое взаимодействие служит прочной основой для появления инноваций в фармацевтике", — отметил председатель Совета директоров "Промомед" Петр Белый.

Сотрудничество МГЮА и "Промомеда" сосредоточено на нескольких тематических направлениях, включая изучение тенденций рынка с учетом геополитических событий, правовые особенности обращения лекарственных средств, вопросы интеллектуальной собственности, анализ нормативной базы, в том числе реально работающих механизмов, сопоставление мировых практик и опыта с законодательством РФ.

"Вопросы интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли прямо влияют на доступность терапии, конкурентоспособность производителей и инвестиции в R&D (исследование и разработка – ред.). Ошибки регулирования приводят либо к дефицитам, либо к ослаблению стимулов для инновационной деятельности. Мы рассчитываем, что данное соглашение может стать опорой для всей отечественной фармотрасли", - отметил ректор МГЮА Виктор Блажеев.

Он добавил, что одна из ключевых целей документа — помочь отрасли разработать сопоставимые с мировыми подходами, но адаптированные под российскую правовую систему и правоприменение механизмы регулирования.

Соглашение станет важным шагом в формировании более прогнозируемых правил инвестиций в инновации, а также к снижению правовой неопределенности для производителей.

Вопросы защиты интеллектуальной собственности Белый затронул в рамках деловой программы форума. Наиболее негативное влияние на российскую фармотрасль оказывает незаконная монополизация и четырехлетний мораторий при выдаче принудительных лицензий. В качестве решения проблемы незаконной монополизации эксперт предложил внедрить систему двойного контроля — со стороны государственных органов и системы общественного контроля в форме публичных обсуждений и мнений.