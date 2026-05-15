Анохин: отремонтирован один из корпусов Смоленской клинической больницы
21:54 15.05.2026
Анохин: отремонтирован один из корпусов Смоленской клинической больницы

В детском корпусе клинической больницы Смоленска завершен ремонт помещений

© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Завершен капитальный ремонт приемного отделения и второго этажа детского инфекционного корпуса в Смоленской клинической больнице №1, сообщил в своем канале в МАКСе губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Площадь обновленных помещений составила около 1500 квадратных метров. Здесь полностью заменены инженерные коммуникации, включая электрику, сантехнику, системы отопления, водоснабжения и канализации. Также обновлены окна, двери, полы и потолки, а приемное отделение прошло полную реконструкцию. Установлено новое сантехническое оборудование и осветительные приборы, во входной группе смонтирован пандус для маломобильных граждан. В палаты закуплена функциональная и эргономичная мебель, включая детские и взрослые кровати, тумбочки.
При планировании ремонта особое внимание уделено созданию комфортных условий для матерей с детьми.
"Создаем комфортные условия для того, чтобы наши маленькие пациенты быстрее выздоравливали. Модернизация инфраструктуры здравоохранения остается приоритетом, который обозначен президентом России Владимиром Путиным. Эти задачи также отражены в Народной программе "Единой России". В 2026 году в Смоленской области запланированы ремонты в ряде медицинских учреждений, включая Смоленскую областную клиническую стоматологическую поликлинику и Детскую клиническую больницу", - написал Анохин.
 
