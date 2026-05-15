Анохин: отремонтирован один из корпусов Смоленской клинической больницы

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Завершен капитальный ремонт приемного отделения и второго этажа детского инфекционного корпуса в Смоленской клинической больнице №1, сообщил в своем канале в МАКСе губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Площадь обновленных помещений составила около 1500 квадратных метров. Здесь полностью заменены инженерные коммуникации, включая электрику, сантехнику, системы отопления, водоснабжения и канализации. Также обновлены окна, двери, полы и потолки, а приемное отделение прошло полную реконструкцию. Установлено новое сантехническое оборудование и осветительные приборы, во входной группе смонтирован пандус для маломобильных граждан. В палаты закуплена функциональная и эргономичная мебель, включая детские и взрослые кровати, тумбочки.

При планировании ремонта особое внимание уделено созданию комфортных условий для матерей с детьми.