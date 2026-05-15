Военные следователи СК с начала года раскрыли 358 уголовных дел.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военные следователи в течение этого года раскрыли 358 уголовных дел, в том числе в сферах оборонно-промышленного комплекса, а также реализации гособоронзаказа и нацпроектов, сообщила пресс-служба СК РФ.

Кроме того, ведомство добавило, что с ноября 2023 года совместно с Минобороны России активно ведется работа по постановке на воинский учет иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых в гражданство РФ.