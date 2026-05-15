Военные следователи СК с начала года раскрыли 358 уголовных дел - РИА Новости, 15.05.2026
09:16 15.05.2026
Военные следователи СК с начала года раскрыли 358 уголовных дел

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ — Здание Следственного комитета РФ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Военные следователи в течение этого года раскрыли 358 уголовных дел, в том числе в сферах оборонно-промышленного комплекса, а также реализации гособоронзаказа и нацпроектов, сообщила пресс-служба СК РФ.
Ведомство рассказало, что, помимо преступлений ВСУ, военные следственные органы расследуют преступления в сферах оборонно-промышленного комплекса, нарушения при реализации национальных проектов, гособоронзаказа, а также факты нерасселения граждан из ветхого и аварийного жилья, преступления в отношении несовершеннолетних и детей-сирот, ведут борьбу с незаконной миграцией, невыплатами зарплаты и ненадлежащим оказанием медпомощи.
"B истекшем периоде 2026 года окончено расследование по 358 таким уголовным делам", - сказали журналистам в СК РФ.
Кроме того, ведомство добавило, что с ноября 2023 года совместно с Минобороны России активно ведется работа по постановке на воинский учет иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых в гражданство РФ.
«
"Из числа впервые принятых в гражданство поставлены на учет более 112 тысяч лиц. Свыше 39 тысяч граждан заключили контракты о прохождении военной службы", - отметил СК.
Пятнадцатого мая исполняется 159 лет со дня образования военных следственных органов.
