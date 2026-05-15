Синнер — Медведев в полуфинале "Мастерса" в Риме: смотреть онлайн 15 мая

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Риме.
Синнер занимает первое место в мировом рейтинге. На пути к полуфиналу он обыграл Себастьяна Офнера, Алексея Попырина, Андреа Пеллегрино и Андрея Рублева. Медведев является девятой ракеткой мира. Ранее на турнире он прошел Томаша Махача, Пабло Льямаса Руиса, Тьяго Агустина Тиранте и Мартина Ландалусе.
Во сколько начало
Матч состоится 15 мая и начнется в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
16 мая 2026 • начало в 16:00
Перенесен