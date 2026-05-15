ЕС никогда не допустит Шредера к переговорам с Россией, считает Симоньян - РИА Новости, 15.05.2026
20:55 15.05.2026
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что Европа никогда не допустит экс-канцлера Германии Герхарда Шредера к переговорам с Россией.
  • Она полагает, что Европе переговоры нужны не для того, чтобы закончить конфликт на Украине, а для затягивания и работы на истощение России.
  • По мнению Симоньян, Россия вряд ли согласится с кандидатурой главы евродипломатии Каи Каллас в качестве переговорщика.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Европа никогда не допустит экс-канцлера Германии Герхарда Шредера к переговорам с Россией, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Как почему против Шредера? Именно потому, что его предлагал Путин", - ответила Симоньян на вопрос, почему Европа против Шредера, ее слова передает ИС "Вести".
Европе переговоры нужны не для того, чтобы закончить конфликт на Украине, полагает главный редактор.
"Им нужны переговоры для того же, для чего нужны были минские соглашения. Затягивать, затягивать, работать на истощение нас", - пояснила она.
При этом Россия вряд ли согласится с кандидатурой главы евродипломатии Каи Каллас в качестве переговорщика, думает Симоньян.
"Но Шредера они никогда не допустят", - заключила она.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
