ЕС никогда не допустит Шредера к переговорам с Россией, считает Симоньян

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Европа никогда не допустит экс-канцлера Германии Герхарда Шредера к переговорам с Россией, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Европе переговоры нужны не для того, чтобы закончить конфликт на Украине , полагает главный редактор.

"Им нужны переговоры для того же, для чего нужны были минские соглашения. Затягивать, затягивать, работать на истощение нас", - пояснила она.

При этом Россия вряд ли согласится с кандидатурой главы евродипломатии Каи Каллас в качестве переговорщика, думает Симоньян.

"Но Шредера они никогда не допустят", - заключила она.