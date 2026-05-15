Швыдкой прокомментировал действия Европы на культурном треке

ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Поведение европейских властей на культурном треке заставляет сомневаться в их готовности к диалогу с Россией, рассказал в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Европейские власти, которые все время говорят о том, что они готовы к диалогу и выбирают сейчас переговорщика для того, чтобы он начал какой-то диалог с Россией, их поведение на культурном треке заставляет меня сомневаться, что они готовы к какому-то диалогу", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации вокруг российской программы на Венецианской биеннале.
"Но это все частные случаи. Как только появляется тень российских официальных институций, то начинается вот такой скандал. Мне кажется, что это свидетельствует о том, что все разговоры о диалоге носят такой довольно странный характер", - сказал Швыдкой.
Так, он рассказал, что из-за санкционного давления и необходимости руководства Венецианского биеннале соблюдать режим санкций "от первой до последней строчки" из-за проверок и аудита на самом разном уровне российская программа стала компромиссом – она была показана на предпоказе 5-8 мая, а сейчас идет в формате видеозаписи в российском павильоне.