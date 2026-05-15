Краткий пересказ от РИА ИИ Поведение ЕС в сфере культуры заставляет сомневаться в их готовности к диалогу с Россией, заявил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой.

Он отметил, что российские артисты продолжают выступать на европейских площадках.

Из-за санкционного давления российская программа на Венецианской биеннале была показана в компромиссном формате, рассказал Швыдкой.

ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Поведение европейских властей на культурном треке заставляет сомневаться в их готовности к диалогу с Россией, рассказал в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Европейские власти, которые все время говорят о том, что они готовы к диалогу и выбирают сейчас переговорщика для того, чтобы он начал какой-то диалог с Россией , их поведение на культурном треке заставляет меня сомневаться, что они готовы к какому-то диалогу", - сказал Швыдкой , отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации вокруг российской программы на Венецианской биеннале.

Он отметил, что российские артисты выступают на европейских площадках - в Берлине Италии , в Лондоне . Причем, если в 2022 и 2023 годах от них требовали осуждения России за начало СВО, то сегодня этого никто не требует.

"Но это все частные случаи. Как только появляется тень российских официальных институций, то начинается вот такой скандал. Мне кажется, что это свидетельствует о том, что все разговоры о диалоге носят такой довольно странный характер", - сказал Швыдкой.

Так, он рассказал, что из-за санкционного давления и необходимости руководства Венецианского биеннале соблюдать режим санкций "от первой до последней строчки" из-за проверок и аудита на самом разном уровне российская программа стала компромиссом – она была показана на предпоказе 5-8 мая, а сейчас идет в формате видеозаписи в российском павильоне.