07:46 15.05.2026
Швыдкой обсудил в Японии проблему прямого авиасообщения с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Швыдкой в ходе визита в Японию обсудил проблему отсутствия прямого авиасообщения с Россией.
  • Швыдкой отметил, что Япония не рекомендует своим гражданам ездить в Россию, что мешает обмену в сфере образования, хотя для представителей культуры делается исключение.
  • Швыдкой заявил, что намерен обсуждать в МИД Японии подготовку встречи заместителей министров иностранных дел для последующего диалога министров.
ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал в интервью российским журналистам, что обсуждал в Японии проблему отсутствия прямого авиасообщения с Россией.
"И конечно, одна из тем - это тема прямого (авиа - ред.) сообщения. (Это якобы – ред.) объясняется тем, что (японская авиакомпания – ред.) JAL следует рекомендациям ИКАО и там возникают какие-то большие страховые выплаты за пролет над Россией. Но это, на самом деле, я думаю, не так, потому что китайские компании летают, и у них не менее жесткие правила, и они тоже соблюдают международный регламент в этой сфере. Но это тема, которая многое бы решила", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству отметил, что "эта тема напрямую связана с гуманитарным треком, с образованием, с наукой, с обменом людьми".
"Мы всякий раз об этом говорим. В общем, ряд японских собеседников это все понимает", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос, обсуждалась ли эта проблема в ходе визита в Токио.
Он рассказал также и о других серьезных проблемах, которые обсуждал на встречах в Токио. Так, Россия не объявляла Японию страной, куда не рекомендуется ездить российским гражданам, Япония же объявила, что не рекомендует ездить в Россию своим гражданам, сообщил он. По его словам, несмотря на то, что такой подход в целом не способствует нормальным культурным связям, в области поездок в Россию для представителей культуры все-таки делается исключение в отличие от сферы образования. В сфере образования такой подход очень мешает обменам и не дает возможности молодым людям в Японии поехать в РФ, считает Швыдкой.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству рассказал также, что в ответ на предложение японской стороны провести телефонные переговоры или личную встречу глав МИД обеих стран на полях международных форумов он намерен обсуждать в МИД Японии вопрос о контакте заместителей министров внешнеполитических ведомств двух стран.
"Мы не напрашиваемся. Предложение о контакте министров - телефонном или личном - исходит с японской стороны. Мы же говорим, что такой разговор должен быть подготовлен. Подготовить его могут контакты между заместителями министров, которые положат на стол проблему и попробуют подготовить материалы для разговора министров", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он заявил, что намерен обсуждать этот вопрос в японском МИД.
"Я скажу в министерстве иностранных дел (Японии – ред.), что просто факт разговора двух министров, которые обменяются вежливыми словами и поговорят о погоде, не имеет смысла. Нужна какая-то субстантивная вещь. Надо, чтобы начали диалог их заместители, которые подготовят эту встречу. Если мы увидим, что есть субстантивный предмет для диалога (министров – ред.), и японская сторона слышит те озабоченности и те проблемы, которые мы считаем важными, (чтобы – ред.) положить их на переговорный стол, то тогда может быть разговор министров", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
Швыдкой находится с визитом в Токио как председатель с российской стороны оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии, открытие которого в 21-й раз состоялось в Токио 11 мая.
