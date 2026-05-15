Швыдкой рассказал, за что его включили в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Швыдкой попал под украинские санкции и в базу "Миротворец" за подготовку российской программы на Венецианской биеннале.
- Также ему запретили въезд в Латвию.
ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал в интервью российским журналистам, за что его включили в базу украинского сайта "Миротворец" и запретили въезд в Латвию.
«
"Мы с Анастасией Николаевной Карнеевой (комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале – ред.) вместе попали и под украинские санкции, и в базу "Миротворца", и нас еще объявили персонами нон-грата в Латвии с запретом въезда на неопределенный срок в Латвию. И первое, и второе произошло с совершенно удивительной мотивацией - за подготовку российской программы на Венецианской биеннале. То есть похоже, что когда мы готовим русскую программу на Венецианской биеннале, мы делаем что-то очень опасное для латвийского или украинского общества", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.