Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой рассказал, за что его включили в базу "Миротворца" - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 15.05.2026
Швыдкой рассказал, за что его включили в базу "Миротворца"

Швыдкой рассказал, за что его внесли в "Миротворца" и запретили въезд в Латвию

© РИА Новости / Александр НатрускинМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Михаил Швыдкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Швыдкой попал под украинские санкции и в базу "Миротворец" за подготовку российской программы на Венецианской биеннале.
  • Также ему запретили въезд в Латвию.
ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал в интервью российским журналистам, за что его включили в базу украинского сайта "Миротворец" и запретили въезд в Латвию.
«
"Мы с Анастасией Николаевной Карнеевой (комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале – ред.) вместе попали и под украинские санкции, и в базу "Миротворца", и нас еще объявили персонами нон-грата в Латвии с запретом въезда на неопределенный срок в Латвию. И первое, и второе произошло с совершенно удивительной мотивацией - за подготовку российской программы на Венецианской биеннале. То есть похоже, что когда мы готовим русскую программу на Венецианской биеннале, мы делаем что-то очень опасное для латвийского или украинского общества", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос РИА Новости.
Швыдкой находится с визитом в Токио как председатель с российской стороны оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии, открытие которого в 21-й раз состоялось в Токио 11 мая.
Российский павильон на Венецианской Биеннале современного искусства - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Итальянский сенатор высказался об участии России в Биеннале
Вчера, 05:56
 
Михаил ШвыдкойРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала